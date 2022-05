Joanna Moro w naturalnej odsłonie. Pokazała zdjęcia bez makijażu

Joanna Moro bez makijażu

Ostatnio Joanna Moro opublikowała serię selfie zrobionych w lesie, na których prezentuje się w naturalnej odsłonie bez grama makijażu. "To co, pełny gaz w majóweczkę. Już dawno nie było tak pięknie w Polsce na majówkę. U kogo humory i pogoda dopisuje? Kocham wiosnę i budzącą się wręcz buchającą przyrodę do życia" – napisała pod postem, prezentując zdrowo wyglądającą, promienną cerę. Przypomnijmy, że aktorka skończy w tym roku 38 lat.