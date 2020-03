Joanna Moro pokazała pokój córki. Dominuje w nim jeden kolor

Joanna Moro w styczniu urodziła córkę. Aktorka pokazała, jak urządziła jej pokój. Dominuje w nim biel.

Joanna Moro pokazała pokój córki

Joanna Moro na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcie w pokoju dziecięcym. "Najgorzej w domu to teraz z porządkiem. Rzeczy przybywa i przybywa. Mówię do przyjaciółki, co ma córeczkę: 'Aniu może ten regał niepotrzebny'. A ona: 'och zobaczysz, ona ma na razie miesiąc, a jak podrośnie, to zobaczysz jak Ci się przyda'" – napisała i zapytała obserwatorów, co najczęściej trzymają na regale i czy mają jakiś sposób na "upchnięcie" nadmiaru rzeczy. Zdradziła, że sama najczęściej układała pudła za łóżkiem w sypialni, ale się kurzyły.