Joanna Moro wsparła ważną akcję. Jednak nie wszystkim przypadło to do gustu

Aktorka poprzez swoją aktywność manifestuje zaangażowanie w różne projekty czy też zachęca innych do działania. Joanna Moro wielokrotnie zaskakiwała swoich obserwatorów poprzez dodawanie coraz to wymyślnych zdjęć z sesji, jak również relacjonowała popularne ostatnio morsowanie.

Aktorka i wnikliwość fanki

Dość często zdjęcia zamieszczane przez aktorkę spotykają się z mieszanymi odczuciami jej fanów. Niektórzy zarzucają Moro brak wstydu, a także nadużywanie wizerunku najmłodszej córki Ewy. Często także aktorka pozuje w wymyślnych strojach, które również wywołują szok u internautów. Niedawno zdecydowała się wesprzeć ważną akcję, co również stało się obiektem ataku ze strony pewnej użytkowniczki.

" Wspieram odmienność . […] Aby okazać solidarność ze wszystkimi ludźmi posiadającymi ten wyjątkowy gen: - 21 marca zakładamy kolorowe skarpetki nie do pary (demonstrują poczucie odmienności, z jaką każdego poranka mierzą się osoby z Trisomią 21)" - napisała we wpisie aktorka.

"Jaki sens ma to "wspieranie" tej odmienności skoro równocześnie popiera się strajk kobiet? Wspiera się walkę o prawo do aborcji, gdzie 40% przypadków dotyczy właśnie zabijania dzieci z Zespołem Downa. Trudnych przypadków i dla wielu niewygodnych istnień jednak w pełni czujących i w pełni zdolnych do życia. Ja tylko pytam, bo obserwuję profil i wyciągam wnioski" - napisała użytkowniczka.