Młodszy syn Anny Przybylskiej skończył 10 lat. Siostra aktorki pokazała zdjęcie

Mały Jaś świętował urodziny

Oczywiście internauci nie pozostali obojętni na wpis. Większość z nich przyłączyła się do urodzinowych życzeń, a część obserwatorów zauważyła podobieństwo Jasia do Przybylskiej: "Ale ten czas leci! Samych wspaniałości dla Jasia! Ale on jest podobny do mamy, czysta kopia", "Kolejna wiosna bez mamy. Proszę wybaczyć, że przypominam. Jasio to cala mama, fajny chłopak, urósł i życzę mu cudowności, spełnienia marzeń i dziękuje, że Pani otacza go miłością", "Ten uśmiech to czysta ciocia! Wszystkiego wymarzonego dla Jasia!", "Zdrowia przede wszystkim dla Jasia. Jasiu czysta mama".