Joanna Opozda opublikowała nowe zdjęcie. Fanka: Nie można oderwać wzroku

Joanna Opozda wróciła do pracy. Od pewnego czasu jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie dodaje niemal codziennie relacje i nowe posty. Ostatnio opublikowała selfie, do którego pozuje w pięknym, profesjonalnie wykonanym makijażu. Prawdopodobnie został on zrobiony na potrzeby jakiejś sesji zdjęciowej.