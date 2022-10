Joanna Opozda pokazała twarz syna. Nie mają wątpliwości, do kogo jest podobny

Aktorka dodała, że bardzo pomaga jej mama. Ta pomoc jest nieoceniona. - Gdyby nie moja mama, miałabym zdecydowanie ciężej. Dzięki mojej mamie mogę wrócić do obowiązków zawodowych. (...) To nie jest łatwe. Jest do pogodzenia, ale wtedy musimy być na pełnych obrotach. Ja mam tak, że jestem teraz rannym ptaszkiem – mam wszystko ułożone, od rana do nocy, wszystko mam pozapisywane - mówiła.