Jest decyzja sądu w sprawie strzelaniny. Tak zareagował Dariusz Opozda

Strzelanina u Opozdów. Rodzina złożyła zażalenie na decyzję prokuratury

Strzelaniną u Opozdów zajęła się prokuratura we Włoszczowie. Według doniesień "Super Expressu" sprawa została jednak umorzona. "Postanowienie to nie jest prawomocne, gdyż wpłynęło na nie zażalenie, które prokurator przekazał do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju" – powiedział Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach, na łamach tabloidu. Jak informuje "Super Express", takie zażalenie złożyła rodzina.