Joanna Przetakiewicz oceniła styl Agaty Dudy. Stwierdziła, że stylizacja "nie jest zła"

Joanna Przetakiewicz kocha modę. Doskonale wygląda nie tylko podczas wielkich wyjść, ale też na co dzień. Eleganckie, dopasowane sukienki, proste spodnie, klasyczne bluzki. Do tego dobiera ponadczasowe i luksusowe dodatki. Jej kolekcja torebek robi wrażenie. I z pewnością warta jest majątek!

Joanna Przetakiewicz o stylu Agaty Dudy

Dyrektor kreatywna La Manii wypowiedziała się też o fryzurze pierwszej damy. "Ja zdecydowanie wolę panią Agatę Dudę we fryzurze ułożonej do góry - to wysmukla i daje efekt bycia wyższą, bycia taką majestatyczną" – stwierdziła. To może być zaskoczeniem, bo zazwyczaj modowi krytycy przyznają, że pierwsza dama lepiej wygląda we włosach uczesanych na bok.