Joanna Przetakiewicz pokazała zdjęcia z młodości. "Bycie grzeczną i skromną to nie dla mnie" Joanna Przetakiewicz na swoim profilu na Instagramie opublikowała stare zdjęcia. Fani nie dowierzają w to, jak się zmieniła. Opis pod zdjęciami wiele mówi o projektantce. Joanna Przetakiewicz pokazała swoje zdjęcia z młodości (ONS.pl) Joanna Przetakiewicz jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych Polek. Na jej profilu na Instagramie śledzi ją ponad 400 tysięcy obserwatorów. Dla wielu jest inspiracją, niektórzy uważają ją też za ikonę stylu i mody. Ostatnio sensacje wzbudziła kwota, jaką celebrytka przeznaczyła na torebkę. Joanna Przetakiewicz nie boi się mówić głośno, że zasługuje na wszystko, co najlepsze, podobnie jak każda kobieta. Joanna Przetakiewicz pokazała stare fotografie Jak każda z nas Joanna Przetakiewicz przechodziła różne metamorfozy. Zmieniała styl, bawiła się modą. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia z okresu, kiedy lubiła eksperymentować. "To był właśnie ten moment, kiedy odkryłam, że wolę Alexis niż nudziarę Cristal oraz to, że bycie grzeczną i skromną to nie dla mnie. W związku z powyższym postanowiłam z aniołka zamienić się w wampa, czyli zrobić trwałą! Wystarczyło, by stać się rebel?" – zażartowała w opisie pod zdjęciem. Fotografie bardzo przypadły do gustu obserwatorom gwiazdy. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Niektórzy nie mogli uwierzyć, że tak kiedyś wyglądała. "Nie poznałam cię! Niesamowita zmiana, ale możemy przybić piątkę! Rebeliantki", "Wyglądała pani dużo lepiej w tym 'diabelskim obliczu'", "Zawsze byłaś cool!", "Jakie bujne włosy! Uśmiech tak samo niezmiennie piękny od zawsze" – pisali internauci.