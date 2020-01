WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Joanna Przetakiewicz zapłaciła fortunę za nową torebkę. Nie bez powodu jest tyle warta Joanna Przetakiewicz ostatnio wybrała się do fryzjera i tam przyłapali ją paparazzi. Wzięła ze sobą małą, czarną torebkę. Choć wygląda niepozornie, jej cena na pewno zaskakuje. Joanna Przetakiewicz zapłaciła fortunę za torebkę (ONS.pl) Joanna Przetakiewicz uwielbia piękne torebki. Zgromadziła ich całkiem pokaźną kolekcję. Ostatnio zaprezentowała jedną z nich podczas wizyty u fryzjera - jest skórzana i ma dodatki z różowego złota. Jeśli patrzymy na jej tył, wygląda jak popularny model z sieciówki. Jednak z przodu widnieje charakterystyczna litera "H". A to wiele zmienia. Joanna Przetakiewicz - torebka "H" jak "Hermes". Torebka tej marki jest warta 38 tys. dolarów, czyli 144 tys. zł. Nic dziwnego, że cena jest taka wysoka - ekskluzywny dodatek jest wykonany ze skóry aligatora. Dla wielu to koszt samochodu. Nie dla Przetakiewicz - gwiazda jeździ wartym niemal 2 mln zł bentleyem. Majątek projektantki jest wyceniony na kilkanaście milionów złotych. Złośliwcy twierdzą, że zawdzięcza go partnerowi - Janowi Kulczykowi. Jednak ona świetnie radziła sobie w biznesie już na długo przed poznaniem jednego z najbogatszych Polaków. Na trzecim roku studiów, wspólnie ze szwagierką, założyła sieć gabinetów stomatologicznych. Była też współwłaścicielką restauracji. Obecnie jej największą pasją jest La Mania - luksusowa marka odzieżowa, wspierana przez samego Karla Lagerfelda.