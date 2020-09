Joanna Przetakiewicz tłumaczy, dlaczego nie nosi pierścionka zaręczynowego. Mówi też o Kayah

Joanna Przetakiewicz nie chce zdradzać zbyt wielu szczegółów dotyczących swojego ślubu z Rinke Rooyensem. Powodów ma kilka. Jednym z nich z pewnością jest chęć zatrzymania tego wyjątkowego dnia dla siebie i swoich najbliższych. Innym, że przez pandemię koronawirusa projektantka nie może mieć 100-procentowej pewności, że uroczystość będzie wyglądała tak, jak sobie to wymarzyła.

Joanna Przetakiewicz zdradza szczegóły ślubu

W rozmowie z Plotkiem Przetakiewicz wyjawiła jednak kilka detali dotyczących ślubu. Przede wszystkim ucięła spekulacje dotyczącego tego, dlaczego na jej palcu wciąż nie ma pierścionka zaręczynowego. Okazuje się, że 52-latka wybrała pierścionek, który jednocześnie będzie pełnił funkcję obrączki. Dlatego też włoży go na palec i pokaże dopiero po wypowiedzeniu "tak".

Projektantka nie chce też mówić o tym, jak wyglądały same zaręczyny. Przyznała, że w tej chwili to dla niej zbyt intymna opowieść, by dzielić się z nią światem.