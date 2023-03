Joanna Racewicz już tak nie wygląda. Nowe zdjęcie wywołało poruszenie

Joanna Racewicz stawiała na miodowy odcień blondu i średnią długość włosów

Jak Joanna Racewicz wyglądała przed fryzjerską metamorfozą? Miała włosy w ciepłym odcieniu blondu, które sięgały do biustu. Kolor został wykonany zgodnie z aktualnymi zasadami koloryzacji wyznawanymi przez stylistów – odcień przy skórze jest znacznie ciemniejszy po to, by odrost się nie odznaczał. Ponadto nosiła bardzo popularną ostatnio cieniowaną grzywkę ("curtain bangs"), którą czasami zaczesywała jednak do tyłu.