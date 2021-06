Joanna Racewicz publikuje odważne zdjęcie. Internauci pod wrażeniem

Joanna Racewicz to jedna z najbardziej popularnych polskich dziennikarek. Prywatnie była żoną Pawła Janeczka, oficera BOR, który 10 kwietnia 2010 r. znalazł się na pokładzie samolotu Tu-154 lecącego do Smoleńska. Dziennikarka Polsatu do dziś samotnie wychowuje 2-letniego synka Igora.