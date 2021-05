Jolanta Arnal była konkurentką Kozidrak. Jej karierę przerwał wypadek

Z kolei, jak podaje Pomponik, Jolanta Arnal myśli o tym, by wrócić na scenę. Piosenkarka ma podobno w planach wydanie płyty, a do współpracy chciałaby zaprosić córkę oraz uzdolnionego wnuka – chłopiec ma dopiero 11 lat, ale spełnia się jako aktor (m.in. w "Koronie królów" czy "Listach do M 4").