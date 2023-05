Jolanta Kwaśniewska jechała autem. Oto co wykrzyczał kierowca obok

Pierwsza dama musiała przyzwyczaić się do wielu codziennych rzeczy. - Na przykład to, o czym marzyłam, to powrót do prowadzenia samochodu. Przez 10 lat nie prowadziłam auta i przyznam, że te pierwsze próby nie były wcale takie łatwe - wspomina. - Za pierwszy razem, gdy dojeżdzałam do skrzyżowania, jakiś samochód obok nagle zaczął cofać... Osoba za kierownicą wykrzyczała: "O Jezu, nie wierzę, pani prezydentowa". Pomyślałam sobie, że takie sytuacje mogą się bardzo źle skończyć.