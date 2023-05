Aleksandra Kwaśniewska "zmierzyła się" z pewnym deserem. Jej matka uczyła, jak go jeść

W najnowszym podcaście Barbary Stareckiej "Z pełnymi ustami", Aleksandra Kwaśniewska wróciła wspomnieniami do czasów prezydentury swojego ojca. Prowadząca przypomniała słynny odcinek, prowadzonego przez jej matkę programu, w którym była pierwsza dama uczyła jeść popularny deser.

Była pierwsza dama pokazała bowiem, jak elegancko zjeść ptysia, co - jak się okazało - ostro skomentował w upublicznionej w mediach rozmowie znany polski polityk Józef Oleksy.

- Siedzi wyfiokowana Jola i gada. Przez 15 minut uczy obywateli, jak jeść bezę. Że bezy nie można kroić nożem i widelcem, bo może trysnąć. Że trzeba zdjąć kapelusik od bezy. I to jest program pierwszej damy - kpił Oleksy, za co, jak wyznał po latach na łamach "Super Expressu", oficjalnie przeprosił później Kwaśniewską.

Do "ptysiowego odcinka" nawiązała też Barbara Starecka, która podała to ciastko goszczącej w jej podcaście Aleksandrze Kwaśniewskiej, która przy okazji jedzenia ptysia, zdobiła się na szczere wyznanie.

- Teraz jest mi głupio, ale nie widziałam tego odcinka. W domu o tym nie było i szczerze mówiąc, nie mam techniki opracowanej. Ja bym go tak po prostu chapsnęła - powiedziała.

- Gdybym miała obstawić, co z tym można zrobić, żeby było w miarę elegancko... To bym chyba obstawiała, że może trzeba zdjąć tę górę? Żeby nie próbować przejść przez wszystkie warstwy, tylko trochę z boku - dodała Aleksandra, co okazało się poprawną formą, ponieważ jej mama także sugerowała przed laty, aby zdjąć "kapelusik" i kroić ciastko na mniejsze kawałki.