Judyta Turan nie żyje. Niedługo przed śmiercią nagrała ważny film

Judyta Turan od ponad dwóch lat walczyła ze złośliwym rakiem piersi HER 2+. W czerwcu 2019 roku aktorka zaapelowała do fanów o pomoc finansową. Dowiedziała się bowiem, że doszło do przerzutów nowotworu do kości. Zbierała pieniądze na kosztowne leczenie w Niemczech. Niestety, mimo że Judyta miała wielką wolę walki o życie, nie udało się jej uratować. Turan osierociła dwie córki, 8-letnią Emmę i 6-letnią Gretę.