Nowe grafiki Matyldy Damięckiej. Odnoszą się do Putina i "Tłustego czwartku"

Damięcka o Putinie i "Tłustym czwartku"

Matylda Damięcka poprzez swoje autorskie prace potrafi oddać naprawdę ogromne emocje. Graficzka udostępniła na swoim profilu na Instagramie nowe "dzieła", którymi, co nie jest zdziwieniem, odniosła się zarówno do samego Władimira Putina, jak i dzisiejszego święta - "Tłustego czwartku". Połączyła to, jak zawsze, w genialny sposób.