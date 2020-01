WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Julia Roberts i Danny Moder wtuleni w siebie na imprezie. Aż ciężko uwierzyć w plotki o rozwodzie Ostatnio pojawiają się plotki na temat rozwodu, który podobno mają w planach Julia Roberts i jej mąż Danny Moder. Wiele osób zastanawia się, czy te doniesienia są prawdziwe. Gdy patrzymy na najnowsze zdjęcia pary, ciężko w nie uwierzyć. Julia Roberts i Danny Moder – będzie rozwód? (Getty Images) Julia Roberts i Danny Moder poznali się w 2000 roku. Moder pracował jako operator na planie filmu "The Mexican" z Julią i Bradem Pittem w rolach głównych. Sytuacja była o tyle skomplikowana, że oboje byli wtedy w związkach. Ona spotykała się z aktorem Benjaminem Brattem, a on był żonaty z makijażystką Verą Steimberg. Jednak mimo to rozstali się ze swoimi partnerami i wzięli ślub w 2002 r. Ich małżeństwo jest jednym z najbardziej tajemniczych związków w Hollywood. Para nie zdradza zbyt wiele ze swojego życia prywatnego. Być może dlatego prasa zaczęła snuć wiele domysłów na temat ich związku. Magazyn "Star" doniósł jakiś czas temu, że ostatnio małżonkowie często się kłócili, dlatego zaczęli coraz mniej czasu spędzać razem. Pojawiły się plotki, że chcą się rozwieść. Najnowsze zdjęcia z imprezy, na której pojawili się razem, całkowicie temu zaprzeczają. Julia Roberts i Danny Moder – będzie rozwód czy to tylko plotki? Julia Roberts i Danny Moder podczas gali organizacji CORE walczącej z dyskryminacją rasową byli uśmiechnięci i wtuleni w siebie. Wyglądali na naprawdę zakochanych i szczęśliwych. Chętnie pozowali do zdjęć, a nie robią tego często. Co prawda złośliwi mogą twierdzić, że to o niczym nie świadczy, a ich zachowanie można uznać za celowy zabieg, żeby uciąć plotki. Choć szczery uśmiech na twarzy kochających się ludzi ciężko podrobić... Być może to czas, żeby media skończyły plotkować o ich rzekomym rozwodzie?