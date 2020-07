Julia Wieniawa dostała platynową płytę. Osiągnięciem pochwaliła się na Instagramie

Wielki sukces Julii Wieniawy. Aktorka, piosenkarka i influencerka została nagrodzona podwójną platynową płytą. Za co otrzymała prestiżową nagrodę?

Julia Wieniawa dostała platynową płytę

Aby otrzymać w Polsce status platynowej płyty, trzeba sprzedać ponad 20 tys. egzemplarzy, podwójna platyna to aż 40 tys. sprzedanych plyt. Taki sukces udało się osiągnąć Julii Wieniawie, której singiel "Nie muszę" właśnie otrzymał prestiżową nagrodę przemysłu muzycznego. Teledysk do piosenki, którą z pewnością kojarzą nie tylko fani Julii, w serwisie youtube.com obejrzano ponad 17 mln razy. Do niedawna popularna była także alternatywna wersja klipu stworzona dla Julii przez Antka Królikowskiego, z którym była w związku kilka lat temu.