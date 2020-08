Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są parą? Aktor nie zaprzeczył

Paparazzi przyłapali Julię Wieniawę i Nikodema Rozbickiego na warszawskim Placu Konesera. Fotografie szybko wyciekły do sieci. Widzimy na nich, jak aktorzy przytulają się, całują i nie szczędzą czułości w miejscu publicznym. (Na portalu pudelek.pl znajdziemy zdjęcia).

Nikodem Rozbicki odniósł się do plotek

Media szybko przypięły im etykietkę, że są parą. Portal plejada.pl zapytał więc aktora znanego m.in. z filmu "Miszmasz, czyli kogel mogel 3", co łączy go z Wieniawą. "Nie mam zamiaru tutaj nic komentować. Naprawdę wolę się nie odwoływać do plotek, pomówień. Moje życie jest moim życiem i toczy się swoim rytmem" - powiedział.