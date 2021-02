Julia Wieniawa poleciała do Barcelony. Czy czeka ją kwarantanna po powrocie?

Julia Wieniawa w Barcelonie

Wieniawa zasugerowała, że do Barcelony pojechała nie tylko po to, by odpocząć i pozwiedzać. Bierze udział w "tajemniczym" projekcie, o czym dowiadujemy się z jej InstaStory. Aktorce towarzyszy modelka Beatrice Vendranim. Na więcej informacji fani muszą jednak jeszcze poczekać.