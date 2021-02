Tak dziś wygląda Jacek Rozenek. Wraca do siebie po udarach

W 2019 r. przeszedł jeden udar, drugi, gdy trafił do szpitala. Dzisiaj życie aktora powoli wraca do normy – Rozenek od nowa uczy się funkcjonować i choć zmienił się jego wygląd, to on nie zamierza się poddawać.

Jacek Rozenek przed udarem Źródło: AKPA