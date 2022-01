Julia Wieniawa w karnawałowej stylizacji. "Jak Hailey Bieber"

Julia Wieniawa uwielbia bawić się modą i potrafi to robić z ogromnym wyczuciem. Karnawał to doskonała okazja, aby poeksperymentować ze stylizacjami. Na Instagramie Julii już pojawiła się pierwsza propozycja. Fani gwiazdy zachwycają się zjawiskową mini i zwracają uwagę, że na jednej z fotografii Wieniawa do złudzenia przypomina... żonę Justina Biebera.