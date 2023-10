Justyna Dżbik-Kluge o bezdzietności: Każda kobieta ma prawo do wyboru

To dla mnie przedziwne, że w czasach kultu terapii, zachęcania kobiet do zadawania sobie pytania "czego naprawdę chcę", gdy kobieta z przekonaniem odpowiada "chcę bezdzietności", natychmiast pojawia się oburzenie: "ale jak tak możesz!". Przecież to jest hipokryzja społeczna. Zwłaszcza że często wkładamy kobietom do głowy przeświadczenie, że jak nie mają dzieci, są niepełnowartościowe. Albo gorsze. Albo egoistyczne. Oceniamy je jednoznacznie negatywnie, w ogóle nie biorąc pod uwagę ich powodów i prawa do życia po swojemu.