Justyna Gradek ujawniła prawdę o swoich operacjach plastycznych. Wydała na nie ponad 60 tys. zł

Justyna Gradek to modelka i influencerka, która niegdyś była związana z projektantem, Philippem Pleinem. W 2019 roku poślubiła sportowca Karola Miśkiewicza, ale miłość nie przetrwała próby czasu. Choć para nie ma za sobą jeszcze rozwodu, Justyna próbowała odnaleźć szczęście u boku innego mężczyzny - rumuńskiego milionera. Nie wyjawiła mu jednak prawdy o swoim małżeństwie, co doprowadziło do rozstania.