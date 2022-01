Justyna Gradek znów oczarowała internautów. "Bogini w czerwieni"

To właśnie na spektakularną kreację modelki, internauci zwrócili uwagę najbardziej. "Przepięknie ci w czerwonym" - zachwyca się jeden z fanów modelki. "Czerwony to totalnie twój kolor" - wtóruje kolejny. "Bogini w czerwieni" - podsumowuje inny. A waszym zdaniem, czy do twarzy jest Justynie Gradek w kolorze czerwonym? Dajcie znać w komentarzach.