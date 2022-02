Justyna Steczkowska ledwo powstrzymała łzy. Rozmowa w TVP ją sporo kosztowała

- To była dobra kobieta, poświęcała dużo czasu innym ludziom, przede wszystkim nam. To była mama, która nie odmawiała pomocy, zawsze była na podorędziu. (...) Była osobą, do której można było się zgłosić o pomoc, zawsze znalazła czas, by pomóc swoim dzieciom. A że było nas dużo, to była cały czas zajęta - takimi słowami w programie "Taka jak ty" Justyna Steczkowska wspomina swoją ukochaną rodzicielkę.