Już miała wychodzić na galę. Nagle stało się coś nieoczekiwanego

Opisy pod postami wskazują na to, że aktorka ma poczucie humoru i spory dystans do siebie. Stara się rozweselać swoich odbiorców, a jednocześnie być w stosunku do nich transparentna. Najlepszym przykładem jest opisana przez nią na Instagramie historia, która wydarzyła się tuż przed wyjściem na Galę Businesswoman Awards.