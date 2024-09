Odzyskał dom dziadków. Pokazał, w jakim dziś jest stanie

Rafał Brzozowski po zmianie władz TVP zakończył swoją przygodę z programem "Jaka to melodia?", którego prowadzącym został w 2019 roku. Stracił też posadę w "The Voice Senior". Gwiazdor znikł z telewizji i skupił się na innych, równie ekscytujących projektach.

Rafał Brzozowski wyjaśnił, że odbudowywanie posiadłości, w której powstanie pensjonat, trwało cztery lata. Co więcej, w trakcie jednego z wywiadów wyjawił, że obiekt wcześniej należał do dziadków celebryty. Wokalista musiał odkupić nieruchomość od państwa, gdyż jego bliscy w latach 70. ubiegłego wieku zostali wywłaszczeni.

