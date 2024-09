- To właśnie pokazuje, że gdy jedne drzwi się zamykają i niektórym wydaje się, że to jakaś tragedia, to drugie się otwierają. Uważam, że wszystko jest w życiu po coś potrzebne - wyjaśnił.

Ostatnio Rafał Brzozowski pomieszkiwał w przyczepie kempingowej na Helu. W międzyczasie kończył budowę swojego pensjonatu. W tym okresie mógł też planować kolejne tygodnie. Jako że będzie koncertować na zagranicznych wycieczkowcach, jego pensja będzie w dolarach. Ile może zarobić? Za występy na tego rodzaju statkach miesięcznie artyści mogą liczyć na pensje od 3 do 5 tys. dol. - wylicza fakt.pl. Do tego dochodzą napiwki, opłacone mieszkanie oraz wyżywienie.

