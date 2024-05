Już nie "slip dress". Gwiazda "Na sygnale" pozowała w zmysłowej sukience

Monika Mazur to gwiazda serialu "Na sygnale", która dobrze czuje się nie tylko przed kamerą, ale też obiektywem aparatu. Aktorka i prezenterka telewizyjna wzięła udział w sesji zdjęciowej, pozując na tle aranżacji w stylu loft. Betonowa struktura otoczenia stworzyła ciekawy kontrast dla sukienki, której historii zaczęła się w sypialni , buduarze i "po godzinach".

To doskonała alternatywa dla kultowej sukienki "slip" , która szturmem podbiła świat mody. Sukienki przypominające szlafrok również mogą pochwalić się zestawem podobnych cech, jak słynna halka. Są sensualne, kobiece i przyciągające uwagę, ale w nienachalny sposób. Tworzą atmosferę kameralności i snują tajemniczą opowieść, którą chciałoby się przeczytać jednym tchem.

