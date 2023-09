Już nigdy go nie dotkniesz. Oto powód

Ale to nie wszystko. W miastach na całym świecie coraz częściej wprowadza się nowoczesne rozwiązania, takie jak przyciski na czujnik. Choć nie każdy o tym wie, wystarczy zbliżyć rękę do przycisku, a światło zmieni się na zielone. To nie tylko wygodne, ale także znacznie bardziej higieniczne rozwiązanie, które nie wymaga bezpośredniego kontaktu.