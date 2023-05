Już się nie ukrywają. Stramowski nie mógł się powstrzymać

Aktor zaprezentował się w casualowej stylizacji. Bazą jego stroju były klasyczne jeansy, do których dobrał czarną koszulę z widocznym logo luksusowego domu mody. Rozpięte guziki odsłoniły jego owłosiony tors oraz klasyczny, biały podkoszulek lub t-shirt.

Partnerka Piotra Stramowskiego postanowiła jednak na bardziej efektowny look. Natalia Krakowska wybrała czarną sukienkę mini ozdobioną z przodu złotymi aplikacjami. Całość uzupełniła klasycznymi szpilkami z noskiem w szpic oraz sporych rozmiarów listonoszką. Kobieta zdecydowała się także na rozpuszczone włosy oraz podkreślone czerwoną szminką usta.

Kobieta ukończyła neurokognitywistykę na Uniwersytecie SWPS oraz biofizykę molekularną na Uniwersytecie Warszawskim. Kilka lat temu pracowała przy scenografii filmu "Fighter". Piotr Stramowski grał w nim główną rolę, dlatego wielu fanów przypuszcza, że to właśnie tam para miała okazję się poznać.

