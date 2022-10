Piotr Stramowski zadał szyku. Ten męski płaszcz zaleje ulice

Piotr Stramowski opowiedział o swoich rolach. "Masz energię policyjną"

Piotr Stramowski pojawił się w "Dzień dobry TVN", żeby porozmawiać o swojej roli w serialu "Tajemnica zawodowa", w którym wciela się w detektywa Pawła Millera. Prowadzący, Filip Chajzer i Małgorzata Ohme, podkreślili, że to nie pierwszy raz, kiedy aktor wciela się w policyjną rolę. - Nie ma przypadków. Może pasujesz do tej roli albo masz taką energię policyjną - zauważyła Małgorzata Ohme. - Wydaje mi się, że jeśli coś raz się zrobi i to się sprawdzi, to czemu by z tego rezygnować - odpowiedział.