Kaczyńska opublikowała zdjęcie. Jest reakcja Andrzeja Dudy

Trzeci mąż Kaczyńskiej. Jak im się układa?

Obecnie Marta Kaczyńska pozostaje w związku małżeńskim z Piotrem Zielińskim – warszawskim przedsiębiorcą. Para wzięła ślub cywilny w 2018 roku. Od początku związku było wiadomo, że Kaczyńska i Zieliński będą mieszkać oddzielnie – ona w Sopocie, a jej małżonek w Warszawie. Do tej pory para widywała się więc jedynie w weekendy oraz dni wolne od pracy, a więc niezbyt często. W 2019 roku osoby z bliskiego otoczenia pary donosili, że ich małżeństwo wisi na włosku, a Kaczyńska szykuje się już do trzeciego rozwodu. Jak się jednak okazało, plotka nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości.

Kaczyńska wrzuca zdjęcie. Jest reakcja Dudy

Kaczyńska nie odniosła się do tych spekulacji. Zwykle stara się ona chronić swoją prywatność. Jest aktywna na Instagramie, ale publikuje tam głównie zdjęcia swojego autorstwa. Ostatnio są to nadmorskie plenery. Jeden z nich szczególnie przypadł do gustu Andrzejowi Dudzie. Prezydent RP polubił jeden z pejzaży opublikowanych przez Kaczyńską. Nie jest to pierwszy raz, gdy Andrzej Duda reaguje na wpisy na Instagramie. Ostatnio polubił też post Małgorzaty Kożuchowskiej dotyczący aborcji. Aktorka, która jest głęboko wierząca, zwracała w nim uwagę, że człowiek powinien mieć prawo do wyboru.