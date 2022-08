Kaja Godek odpowiada Mai Staśko, która zaproponowała jej starcie w oktagonie. "Mam lepszy pomysł"

"Bez rejestrów kto ma w domu jaką broń, bo to niebezpieczne, gdy wróg zechce poznać potencjał obronny kraju. Nie miałabym oporów wziąć udział w akcji na strzelnicy. Prawo do życia to także prawo do obrony życia - swojego i najbliższych - gdy zdarzy się, że zagrozi mu przestępca. Posiadanie i noszenie broni jest szczególnie ważne dla kobiet, bo to one - słabsze fizycznie od mężczyzn - są szczególnie zagrożone. Powinny móc odeprzeć potencjalny atak napastnika, by nie stać się ofiarami przemocy" - dodaje we wspomnianym poście.