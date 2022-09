Kajra na pokazie "Moda na recykling". Niewiarygodne, z czego była zrobiona jej sukienka

Kajra na pokazie "Moda na recykling 3" w sukni z płyt CD

Kajra ubrała się w mini bez ramiączek. Sukienka została zrobiona z gładkiego, czarnego materiału, do którego przyszyto bądź przyklejono kawałki płyt CD. Pokrywały one w całości przód kreacji. Trzeba przyznać, że robiło to niesamowity efekt. Kajra dobrała do tego przezroczyste szpilki z kryształkami, co nie było raczej trafionym wyborem przy tak zdobnej sukience. Lepszym rozwiązaniem były tu klasyczne, czarne szpilki. Kajra postawiła na mocniejszy makijaż oka oraz rozpuszczone włosy ułożone w delikatne loki.