Przed Melanią była Marla. Kim jest druga żona Donalda Trumpa

Mówi się o niej ta "zapomniana". Ludzie kojarzą bardziej Ivanę i Melanię, Marla zawsze stała w ich cieniu. Ale swego czasu Ameryka żyła jej romansem, a potem krótkim małżeństwem z urzędującym dziś prezydentem USA.

Amerykańska aktorka i osobowość telewizyjna poznała Donalda Trumpa, kiedy ten jeszcze był mężem Czeszki. Spekulowano, że niespecjalnie im to przeszkadzało – mieli wdać się w romans, po którym Ivana powiedziała "Dość". O rozpad małżeństwa miliardera obwiniano wyłącznie Marlę Marples. Nie wytrzymała nagonki prasy i uciekła na jakiś czas do Gwatemali z Korpusem Pokoju. "To było okropne" – powiedziała później magazynowi "People". "Nie zostawiliby mojej rodziny w spokoju" – tłumaczyła.

Marla Maples – druga żona Trumpa

W międzyczasie Ivana doszła do porozumienia z niewiernym mężem, zyskując wiele milionów dolarów za rozwód. Trump był znowu wolnym mężczyzną, ale nie poślubił Maples od razu. Widywali się z przerwami, aż w końcu w 1993 roku powiedzieli sobie "tak" – w dwa miesiące po narodzinach ich jedynej córki, Tiffany.

To małżeństwo nie trwało jednak długo. Miliarder przyznał po latach, że nie był zachwycony, gdy partnerka powiedziała mu, że jest w ciąży. "Ale szczerze mówiąc, dziś cieszę się, że to się stało" – powiedział Howardowi Sternowi w 2004 roku "Mam wspaniałą córeczkę, Tiffany. Ale wiesz, wtedy, zareagowałem jakoś tak: 'Przepraszam, co się stało?!'. A potem dodałem: 'Cóż, co z tym zrobimy?'. Ona [Maples] odpowiedziała: "Mówisz poważnie? To najpiękniejszy dzień w naszym życiu'" – wspominał.

Niestabilność uczuciowa Trumpa nie wróżyła dobrze temu związkowi. Rozwiedli się w 1999 roku, a Maples przeprowadziła się z Nowego Jorku do Kalifornii z Tiffany. "Wyjechałyśmy, żeby przestać być w centrum uwagi. Mogłam dorastać z dala od tego wszystkiego i odnaleźć własną tożsamość, a nie żyć w cieniu nazwiska ojca" – stwierdziła po latach córka Trumpa. "Chciała, żebym miał szansę na normalne dzieciństwo. Tak normalne, jak to tylko możliwe. Myślę, że dobrze sobie z tym radziła" – chwaliła matkę dziewczyna.

Zanim jej związek z Trumpem sprowadził na nią medialne zainteresowanie, Marla była początkującą aktorką z kilkoma rolami na swoim koncie. Potem występowała sporadycznie – w filmach i programach takich jak "Clueless", "Loving Annabelle", "Liv and Maddie" czy "The Righteous Gemstones". W 2013 roku wydała album zatytułowany "The Endless" i wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami".

Jeśli chodzi o jej słynnego byłego męża, Maples nie ma wiele do powiedzenia. "Uznałam, że wolę milczeć. Chcę pokazać, że nie staram się zdobyć rozgłosu, ponieważ mój były mąż jest prezydentem" – podkreślała w 2018 r. Według ustaleń redakcji "Vanity Fair" miała jednak rozważać zabranie głosu w czasie kampanii prezydenckiej Trumpa 4 lata temu. Mało tego, ponoć rozmawiała na temat wydania książki, ale po rozmowach z Donaldem i Ivanką zrezygnowała z tego pomysłu.

"Kto Pyta" – Nowy program w jesiennej ramówce Wirtualnej Polski