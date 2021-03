Kaley Cuoco nie zgarnęła Złotego Globa. Ale i tak mówią o niej wszyscy

Kaley Cuoco przez lata była kojarzona z postacią Penny z serialu "Teoria wielkiego podrywu". Przychylność krytyków zdobyła dzięki roli w "Stewardessie" emitowanej przez HBO Max. Gwiazda wciela się tam w rozrywkową stewardessę Cassie, która, przez skłonność do mężczyzn i używek, wpada w gigantyczne kłopoty.

Nominacja do Złotego Globa

Na zdjęciu, które aktorka zamieściła w mediach społecznościowych, jest ubrana, jak na gwiazdę przystało, w stylizację od Oscara de la Renty, którą wieńczy diamentowa tiara. I to by było na tyle z gwiazdorstwa.

Kaley Cuoco otacza bowiem typowe "jedzenie na pocieszenie". Czego tu nie ma: tort czekoladowy, makaron z serem, babeczki. W jednej ręce, zamiast Złotego Globu, widzimy kawałek pizzy, w drugiej, butelkę szampana, którą aktorka opróżniła już do połowy.

Nagroda pocieszenia

To pierwsza w życiu nominacja Kaley Cuoco. Wiemy jednak, że gorycz porażki na pewno osłodzi gwieździe nie tylko tort, ale też, mąż, Karl Cook, który zrobił jej niespodziankę, i przyleciał do domu specjalnie, by wspierać ukochaną w dzień gali.