Kamala Harris w trampkach na okładce "Vogue". Opowiedziała o swoich planach jako wiceprezydentka

Kamala Harris jest prawą ręką prezydenta-elekta Joe Bidena. Niedługo po ogłoszeniu szczęśliwej informacji na temat wygranej, prawniczka spontanicznie zadzwoniła do kandydata demokratów, aby przekazać mu wspaniałe wieści. Nagranie tej rozmowy obiegło świat i stało się okazją do dyskusji na temat wyborów prezydenckich w USA.

Kamala Harris dla magazynu "Vogue"

Prawniczka, a już niedługo także wiceprezydentka USA, w przeciwieństwie do innych kobiet zajmujących się polityką, zupełnie inaczej podchodzi do kwestii mody. Kilka tygodni temu zrobiło się głośno o tym, że Harris uwielbia trampki, które nosi niezależnie od sprzyjających okazji. Udowodniła tym samym, że można pozostać sobą sprawując przy tym ważne stanowisko.

Kamala Harris, przemawiając na jednym z ostatnich wieców wyborczych w symbolicznie ozdobionych trampkach ponownie pokazała, że nie zamierza zmieniać swojego podejścia ani wybierać modnych rozwiązań – trampki to pomysł na definiowanie siebie. Nie dziwi zatem, że w najnowszym numerze "Vogue" Harris pozuje na okładce w ulubionych butach.

Na łamach magazynu przyszła wiceprezydentka odniosła się do tego, co jest dla niej priorytetowe. Przypomniała także swoje przemówienie po ogłoszeniu zwycięstwa Joe Bidena – zawsze przeczuwała, że ma predyspozycje do tego, aby dokonać niemożliwego.