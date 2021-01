Red Lipstick Monster o problemach zdrowotnych. "Groziło mi wycięcie macicy"

"W tym roku miałam dwie operacje. Groziło mi... To, co mogło się stać, to co usłyszałam na pierwszej wizycie po diagnozie, to to, że najprawdopodobniej będę musiała mieć wyciętą macicę. Musiałam mieć dwie operacje na wycięcie guza, którego właśnie w niej miałam. Nie wiadomo było, ile będę musiała mieć tych operacji"- opowiedziała Red Lipstick Monster.