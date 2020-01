Kamil chciałby zostać ojcem. Nie planuje jednak wiązać się na stałe z kobietą

"Chciałbym mieć dziecko i bez problemu mógłbym je sam wychować" – wyznał Kamil. Chęć pozostania samotnym ojcem to rzadkość wśród mężczyzn.

"Dobrze zarabiam, więc gdybym akurat był w pracy i nie mógłbym się nim zająć, to stać by mnie było nawet na nianię, żłobek czy prywatne przedszkole, dopóki dziecko nie podrośnie na tyle, by być samodzielne" – napisał.

Kamil wyznał, że nie chce stałego związku z żadną kobietą. "Kobieta tylko przeszkadza i jeszcze może problemów narobić" – podsumował.