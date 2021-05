Kamil Durczok odpowiedział internautce chorej na raka. Padły mocne słowa

Jak sam wyjawił Durczok, kilka dni przed usłyszeniem diagnozy miał zabieg w szpitalu, ale myślał, że ma to związek z jego wypadkiem, jaki przeszedł podczas przygotowań do rajdu Paryż-Dakar. Miał nadzieję, że po usunięciu krwiaka wszystko wróci do normy, ale okazało się, że fragment tkanki został przekazany do dalszych badań histopatologicznych. Dopiero późniejsze spotkanie z lekarzem prowadzącym uświadomiło mu problem, z jakim się zmaga. Na szczęście Durczok poddał się leczeniu i poradził sobie z chorobą.