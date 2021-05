Glenn Close wychowała się w sekcie. Przedstawiła bolesne szczegóły

Aktorka powiedziała, że trafiła do sekty mając zaledwie 7 lat przez ojca dra Williama Taliaferro Close’a. Ów kult został założony w 1938 roku przez Franka Buchamana. Z założenia wierzył on, że zmiana na świecie wynika z dążenia do zmiany w sobie. Co prawda formalnie takie podejście nie jest to uważane za sektę, to jednak na swoim koncie kult ma wiele kontrowersji związanych z wyznawcami. Ojciec aktorki sprowadził całą swoją rodzinę do Szwajcarii, gdzie główną siedzibę miał "Moral Re-Armament". Close powiedziała w rozmowie: