Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony" była nachodzona po wizytówce. "To było przerażające"

- To było przerażające (...) Ja broń boże wtedy nie narzekałam, tylko po prostu się bałam tego, że oni do mnie przyjeżdżali. No bo wiadomo, to są obcy dla mnie ludzie, przede wszystkim mężczyźni, nie wiem komu otwieram drzwi. Często zdarzało się tak, bo bardzo dużo osób przyjeżdżało, mężczyzn, że będąc w domu nie otwierałam - wyznała. Pracownicy Kamili informowali wówczas delikwentów, że nie ma jej w domu.