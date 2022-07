Kamila Szczawińska wspomina najgorszą sesję zdjęciową. "To było obrzydliwe"

"Było to dla mnie obrzydliwe i stresujące"

"Pamiętam sesję z Helmutem Newtonem do włoskiego »Vogue'a«, na której czułam się okropnie. Miałam 19 lat i była to pierwsza naga sesja, dlatego mówiono mi, że mam robić wszystko, co oni mi każą, bo fotograf to gwiazda. Agencja miała ogromną presję, żeby to wykorzystać" - wyznała w rozmowie z Plejadą.