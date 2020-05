WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu Kampania #STOPFEJKFRIENDS przekonuje, że papieros i e-papieros to fałszywi przyjaciele! Znasz to uczucie, gdy ktoś dba tylko o swój interes? Zatruwa twoje relacje, wyciąga od ciebie kasę i marnuje twój czas? Uważaj, bo może wpadłeś sidła toksycznej przyjaźni z Janem Fejkiem! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Kampania #STOPFEJKFRIENDS została zbudowana wokół postaci Jana Fejka – personifikacji nałogu nikotynowego. Fejk jest symbolem fałszywego przyjaciela, który w przebiegły sposób manipuluje i niszczy drugą osobę, by osiągnąć swoje cele. Pod maską „fajnego kumpla” kryje się toksyczna osoba, ktoś, kogo należy się wystrzegać. Przyjaźń z Fejkiem, podobnie jak przyjaźń z papierosem lub e-papierosem, powoduje przykre konsekwencje: straty finansowe, spadek kondycji fizycznej, zepsucie relacji z najbliższymi. Pozwoliło to ukazać w obrazowy, plastyczny sposób zdradliwą relację, w jaką wchodzi młody człowiek, gdy zaczyna palić. Takie przedstawienie problemu nie jest prostym moralizowaniem czy pouczaniem, co młodzi ludzie od razu wyczuwają. Kampania stawia pytanie i pozwala zastanowić, czy „przyjaźń” z papierosem lub e-papierosem się opłaca się. Paweł Mikusek, strateg Fabryki Komunikacji Społecznej, twórca kampanii #STOPFEJKFRIENDS: „Kampanii antynikotynowych straszących nastolatków konsekwencjami zdrowotnymi jest wiele. Nie działają. Podeszliśmy więc do tematu inaczej, pokazujemy nałóg jako fałszywego przyjaciela. Przyjaźń, zaufanie i autentyczność są dla młodych ludzi cenniejsze od zdrowia.” Era wapera Ministerstwo Zdrowia zainicjowało kampanię #STOPFEJKFRIENDS, skierowaną do osób w wieku 15-18 lat, ponieważ pojawienie się na rynku e-papierosów sprawiło, że sięgają po nie coraz młodsze osoby. Badania, które poprzedziły kampanię, wykazały, że nastolatki inicjację nikotynową przechodzą zwykle w wieku 12-14, a nawet 8 lat! Niechlubny prym wiodą e-papierosy, które można kupić bez problemu i łatwo się z nimi ukryć w domudomu i w szkole, a do tego młodzi wierzą, że są mniej szkodliwe! Ponad połowa jest uzależniona i przyznaje się do palenia kilka razy w tygodniu. Większość polskich nastolatków (56%) sięga po wyroby tytoniowe częściej niż raz w tygodniu. Taka intensywność w prosty sposób prowadzi do uzależnienia. Opinia o e-papierosach jest nieznacznie lepsza od opinii o papierosach tradycyjnych. 40% młodych Polaków uznaje, że e-papierosy są tak samo szkodliwe dla zdrowia jak tradycyjne. Natomiast 35% uważa e-papierosy za bezpieczniejsze! #STOPFEJKFRIENDS to pierwsza kampania w Polsce, która na równi stawia papierosy i e-papierosy, podejmując temat uzależnienia od syntetycznej nikotyny. Gdy ruszyła kampania, młodych internautów oburzyło postawienie znaku równości między papierosami i e-papierosami. Tak silne jest przekonanie, że tzw. elektryk to zupełnie coś innego niż zwykłe „fajki”. Palenie zabija starych Z badań przeprowadzonych w październiku i listopadzie zeszłego roku na zlecenie Ministerstwa Zdrowia wynika, że nastolatki zdają sobie sprawę z konsekwencji zdrowotnych palenia, ale uważają, że dotyczą osób starszych. Wiedzą, że palenie wyrobów tytoniowych powoduje zadyszkę, kaszel palacza, pożółkłe zęby i palce, ryzyko zachorowania na 14 różnych nowotworów. 75% nastolatków wie, co może ich spotkać, ale niewiele sobie z tego robi. Przykre konsekwencje palenia są zbyt odległe w czasie, a perspektywa dwudziestu czy trzydziestu lat, to dla nich cała wieczność. Jak dotrzeć do nastolatków? materiał klienta Influencerzy kontra Fejk Główne działania kampanii prowadzone są w serwisach social mediowych – YouTube, Facebook, Instagram. W kampanię zaangażowanych zostało 50 influencerów – współczesne autorytety nastolatków. Publikują oni w swoich kanałach video-opowieści o sytuacjach, w których zetknęli się z „fejk friends” w realu. Influencerzy dodają hasztag kampanii #STOPFEJKFRIENDS i przestrzegają przed fałszywymi przyjaciółmi: papierosem i e-papierosem. W kampanii wzięli udział m.in.: Littlemooonster96, Macadamian Girl, Rafał Gębura, Matura to Bzdura. W 2020 roku działania zostaną poszerzone o kampanię outdoor, interaktywną wystawę oraz program edukacyjny, którego finałem będzie stworzenie przez uczniów ich własnej koncepcji spotu reklamowego. Najlepszy pomysł zostanie zrealizowany, a zwycięska szkoła zaproszona na profesjonalny plan zdjęciowy. Zajrzyj na stronę www.stopfejkfriends.pl i wyrzuć z życia fałszywego przyjaciela! Partnerem merytorycznym kampanii jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny.

Badania ilościowe i jakościowe zostały przeprowadzone przez Fabrykę Komunikacji Społecznej w październiku i listopadzie 2019 r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Projekt został dofinansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Konsultacja merytoryczna: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.