Karina z "Chłopaków do wzięcia" zaskoczyła odważnym zdjęciem. "Niegrzeczni na basenie"

Karina z "Chłopaków do wzięcia" pokazała się z tajemniczym mężczyzną. Tulą się na basenie

Karina jakiś czas temu była w związku, ale nie przetrwał on próby czasu i obecnie kobieta wciąż poszukuje miłości. Ostatnio opublikowała jednak zdjęcie, które rozpaliło jej obserwatorów. Pozuje na nim przytulona do tajemniczego mężczyzny, obróconego tyłem do obiektywu. Widać tylko, że towarzysz bohaterki "Chłopaków do wzięcia" ma oryginalną fryzurę - włosy obcięte na krótko po bokach i dłuższe na czubku głowy. Para spędza czas, siedząc w basenie.