Karol III spotkał się kiedyś ze Spice Girls. Doszło do skandalu

Spice Girls – legendarna brytyjska grupa

Spice Girls to jeden z najpopularniejszych zespołów w historii nie tylko w Wielkiej Brytanii, a ich slogan "Girl Power" spowodował, że grupa stała się wręcz ikoną popkultury lat 90. XX wieku. Tworzyły go: Melanie Brown, Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Geri Halliwell i Emma Bunton. Grupa wylansowała takie hity, jak "Wannabe", "Spice Up Your Life" czy "Viva Forever".